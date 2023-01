Nicht alle ukrainische Freiwillige, die ihrem Land helfen wollen, schreiben sich bei der Armee ein; Einige helfen beim Wiederaufbau. Arbeiter in Saporischschja reparieren in ihrer Freizeit Häuser, die durch russischen Beschuss zerstört wurden.

Manche von ihnen haben keine Erfahrung auf dem Bau und müssen angelernt werden. Ihre Hilfe wird trotzdem geschätzt.

Die Bewohnerin eines der Häuser berichtet von den Bauarbeiten: "Sie haben den Schiefer komplett entfernt, dann hat die Gemeinde Bretter und Schienen gebracht. Sie reparieren dort die Dachsparren, und jetzt decken sie es ab, die Gemeinde hat ihnen eine Plane gegeben."

Die Gruppen organisieren sich über Telegram

Die Gruppe, die sich selbst als Freiwilligen-Bataillon bezeichnet, findet helfende Hände für diejenigen, die sie benötigen. Der Leiter des freiwilligen Bautrupps "Dobrobat" Andrii Razin erklärt: "Wir haben einen Telegram-Kanal und eine Webseite, da können Menschen, die mitmachen wollen, beitreten. Menschen, die Hilfe brauchen, beschreiben den Schaden und wir überlegen uns, wie wir ihnen helfen und wie wir sie kontaktieren können."

Die Gruppe "Dobrobat" begann am 29. Dezember in dem Dorf Stepne zu arbeiten. Dort entfernten sie zunächst Schutt. Dann begannen sie mit den Reparaturarbeiten. Sie haben vor, noch zwei weitere Häuser wiederherzustellen. Gerade arbeiten acht Freiwillige an dem Haus in Saporischschja.

In Charkiw wurde ein Mehrfamilienhaus repariert

Es gibt viel zu tun, die russischen Truppen haben eine Schneise der Verwüstung hinterlassen. Ein Gebäude in Charkiw wurde zur Freude der Bewohner:innen gerade wieder aufgebaut, sie hatten befürchtet, den Winter nicht Zuhause verbringen zu können. Laut der Bewohnerin Valentyna haben die freiwilligen Helfer neue Heizungsrohre, Gasleitungen, Steigrohre und ein Abwassersystem installiert.

Nach einem Raketenangriff im Juli waren in dem Haus sechs Stockwerke kollabiert, Valentyna war als einzige noch im Haus und war zunächst in den Trümmern gefangen. Nun putzt sie in ihrer wieder aufgebauten Wohnung.

Geschichten wie diese können der ukrainischen Bevölkerung Hoffnung geben. Auch wenn allen klar ist, dass es Jahre dauern wird, all das zu reparieren, was in der Ukraine bereits zerstört wurde.