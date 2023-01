Festnahme: Mann im Ruhrgebiet soll Biowaffen-Anschlag geplant haben

Die Ermittler kamen in der Nacht und in Schutzanzügen: Im Ruhrgebiet haben Anti-Terror-Ermittler einen Mann festgenommen, der einen Terroranschlag mit Gift geplant haben soll. Es handelt sich um einen 32-jährigen iranischen Staatsangehörigen. Die Fahnder durchsuchten in der Nacht zum Sonntag die Wohnung des Mannes in Castrop-Rauxel. Es besteht der Verdacht, dass der Mann sich die Giftstoffe Cyanid und Rizin besorgt hat. Er wurde gemeinsam mit einem weiteren Verdächtigen festgenommen. Unklar ist, wie weit die Anschlagspläne fortgeschritten waren und ob es schon ein konkretes Anschlagsziel gab.

Wegen der Sorge, dass sich for Ort biologische oder chemische Giftstoffe befinden könnten, waren laut einem Bericht der "Bild" auch Mitarbeiter des Robert Koch-Instituts als Berater vor Ort. Auch mehrere Mitarbeiter des Bundeskriminalamtes (BKA) und ein Entschärfer-Kommando seien im Einsatz gewesen. Das BKA wollte sich nicht zu dem Einsatz äußern und verwies auf die Generalstaatsanwaltschaft.

Anschlag hätte viele Opfer gefordert

Das hochgiftige Rizin wird laut dem RKI in der Kriegswaffenliste unter "Biologische Waffen" aufgeführt. Cyanid ist ebenfalls hochgiftig, bereits kleinste Mengen wirken bei Menschen tödlich. Wie gefährlich Rizin ist, haben Ermittlungen vor vier Jahren in Köln gezeigt: In einem 15-stöckigen Gebäude in der Hochhaussiedlung Chorweiler hatten ein Tunesier und seine deutsche Frau die Chemikalie hergestellt und Testexplosionen ausgelöst. Ein ausländischer Geheimdienst schöpfte wegen der Online-Käufe großer Mengen Rizinus-Samen Verdacht und gab einen Tipp. Beide wurden zu langen Haftstrafen verurteilt. Ein Gutachten ergab: Rein rechnerisch hätten durch die Giftmenge 13 500 Menschen sterben können. Bei der geplanten Verbreitung durch eine mit Stahlkugeln gespickten Streubombe wären es etwa 200 Tote gewesen.

Bei den Ermittlungen im Ruhrgebiet jetzt schlugen die Fahnder gegen Mitternacht zu. Der Einsatzort wurde weiträumig abgesperrt. Polizei, Feuerwehr und Rettungskräfte waren mit einem Großaufgebot vor Ort.

"Der Beschuldigte ist verdächtig, eine schwere staatsgefährdende Gewalttat vorbereitet zu haben", teilten die Ermittler mit. «Die Durchsuchung dient der Auffindung entsprechender Giftstoffe und anderer Beweismittel.» Ob der 32-Jährige einem Haftrichter vorgeführt werde, sei noch nicht entschieden. Das Verfahren wird bei der Zentralstelle Terrorismusverfolgung Nordrhein-Westfalen bei der Generalstaatsanwaltschaft Düsseldorf geführt.

Nach Informationen der "Bild" ermittelt das Bundeskriminalamt seit mehreren Tagen gegen den Iraner. Ein "befreundeter Geheimdienst" solle die deutschen Sicherheitsbehörden über die Anschlagsgefahr mit einer chemischen Bombe gewarnt haben.