Trotz mehrerer falscher Behauptungen von russischer Seite, die Stadt Soldar sei gefallen und Bachmut stehe kurz davor, eingekreist zu werden, haben die russischen Streitkräfte nicht die gesamte Stadt Soledar erobert, so das Institute fort the study of war, ISW.

Das Thinktank erklärt, die russischen Streitkräfte stoßen rund um Bachmut auf "konzertierten ukrainischen Widerstand". Der Häuserkampf in den Städten hat eine dynamische Natur, stellt das ISW fest. Das könnte darüber hinwegtäuschen, ob die Russen Soledar tatsächlich Block für Block erobern können. Dennoch hätten die russischen Streitkräfte sich seit Monaten weitgehend bemüht, in der Gegend von Soledar bedeutende taktische Gewinne zu erzielen“.

Das ISW hat erst seit dem 10. Januar visuelle Bestätigung für die Anwesenheit der Kämpfer der Wagnergruppe im Zentrum von Soledar. Die strategische Bedeutung dieser Stadt ist umstritten, aber ihre Eroberung wäre aus zwei Gründen wichtig. Erstens würde es den russischen Streitkräften ermöglichen, in Richtung Bachmut vorzurücken.

Und Zweitens: Russland könnte das unterirdische Tunnelnetz in den Salzminen von Soledar nutzen, um in ukrainisch-kontrollierte Gebiete einzudringen.

Die Dimensionen der Minen sind gewaltig: 200 km Tunnel in einer Tiefe von bis zu 300 Metern, mit großen unterirdischen Kammern, von denen einige groß genug sind, um Fußballspiele oder Konzerte zu veranstalten.

Das britische Verteidigungsministerium glaubt, dass Soledar kurz davor stehe, an Russland zu fallen, schränkt aber ein, dass es aufgrund der "stabilen Verteidigungslinien" der Ukraine "unwahrscheinlich" sei, dass Bachmut dann sofort von Russland erobert werden könnte.

Das ISW fügt hinzu, dass die Kontrolle über Soledar es den russischen Streitkräften nicht notwendigerweise erlauben werde, die Kontrolle über kritische ukrainische Bodenverbindungen nach Bachmut zu erlangen.