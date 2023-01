Eiskalte Stimmung: EU-Kommission in schwedischer Stadt Kiruna zu Gast

Seit dem 1. Januar hat Schweden den Vorsitz des Europäischen Rates inne. Zur ersten großen Tagung ihrer Amtszeit lud die schwedische Regierung das Kollegium der Europäischen Kommission in ein Eishotel nahe Kiruna, die Bergbaustadt nördlich des Polarkreises.

In Empfang genommen wurden die Kommissionsmitglieder von König Carl XVI. Gustaf und Staatsminister Ulf Kristersson. Schweden will während seiner Ratspräsidentschaft die Themen Einheit, Wettbewerbsfähigkeit, Umwelt und Energie sowie demokratische Werte und Rechtsstaatlichkeit in den Vordergrund stellen. Schweden hat den Vorsitz turnusgemäß in den kommenden sechs Monaten inne.

„Schweden übernimmt den Ratsvorsitz in einer Zeit, in der die Europäische Union vor noch nie dagewesenen Herausforderungen steht“, sagte Kristersson anlässlich der Übernahme des Vorsitzes.