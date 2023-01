Weltwirtschaftsforum 2023: In Davos geben sich die Wichtigen und Mächtigen ein Stelldichein

Das jährliche Treffen des Weltwirtschaftsforums beginnt heute in Davos. Bis zum Freitag, 20. Januar, werden internationale Führungskräfte aus Wirtschaft und Politik, sowie Mitglieder der Zivilgesellschaft in der kleinen Schweizer Stadt über die wichtigsten Herausforderungen der Welt diskutieren.

Euronews wird diese Ausgabe von #davos2023, die unter dem Motto "Zusammenarbeit in einer fragmentierten Welt" steht, aufmerksam verfolgen. Unsere Journalistinnen und Journalisten Sasha Vakulina, Meabh Mc Mahon, Foteini Doulgkeri und David Walsh sind für Sie vor Ort.

Was ist in diesem Jahr in Davos zu erwarten?

Über 200 Podiumsdiskussionen per Livestream

Großes Augenmerk legen die Teilnehmenden auf die Themen Covid-19 und den Krieg in der Ukraine

Zu den Gästen des #WEF2023 zählen: António Guterres, UN-Generalsekretär, Roberta Metsola, Präsidentin des Europäischen Parlaments, Ursula von der Leyen, Präsidentin der Europäischen Kommission und Christine Lagarde, Präsidentin der Europäischen Zentralbank. Auch der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz und NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben ihr Kommen angekündigt.

Verfolgen Sie hier das Neueste aus Davos im Chat: