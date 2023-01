WEF, Finaltag: Heute hat auch der Protest das Wort

Am Finaltag des Weltwirtschaftsforums in Davos haben sich auch die Protestierenden angekündigt. Am Vormittag soll es eine Kundgebung geben. Auch die Jugend tritt aufs Podium des WEF. Gegen Mittag endet dann das Weltwirtschaftsforum 2023. Bis dahin stehen unter anderem folgende Themen auf der Agenda:

Die Zukunft der Geldpolitik

Erlebt die Weltwirtschaft das Ende einer Ära?

Ist eine weltweite Steuerreform sinnvoll?

