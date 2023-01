USA stufen Russlands Wagner-Truppe als kriminelle Organisation ein

Die USA haben die russische Wagner-Gruppe als "transnationale kriminelle Organisation" eingestuft und damit den Druck auf die in der Ukraine kämpfende private russische Söldner-Armee erhöht.

Der Sprecher für nationale Sicherheit im Weißen Haus, John Kirby, sagte, Wagner verfüge über etwa 50.000 Kämpfer in der Ukraine, von denen 80 Prozent aus Gefängnissen stammen. Wagner PMC (für "Private Military Company) wurde von Jewgeni Prigoschin gegründet, einem Geschäftsmann, der Präsident Wladimir Putin nahe steht und auch als "Putins Koch" bezeichnet wird.

Laut USA liefert Nordkorea Waffen an Wagner

Kirby zeigte Fotos des US-Geheimdienstes, auf denen zu sehen ist, wie Nordkorea Waffen an Wagner für seine Operationen in der Ukraine liefert, und sagte, die Privatarmee sei zu einem Rivalen des offiziellen russischen Militärs geworden.

Die Fotos vom 18. und 19. November zeigen russische Eisenbahnwaggons, die in Nordkorea einfahren, eine Ladung Infanterieraketen und Raketen aufnehmen und nach Russland zurückkehren, beschrieb Kirby.

Er sagte, dass das US-Finanzministerium Wagner offiziell als transnationale kriminelle Organisation einstuft und damit in eine Reihe stellt mit italienischen Mafiagruppen sowie dem japanischen und russischen organisierten Verbrechen.

Die Einstufung ermöglicht eine umfassendere Anwendung von Sanktionen auf das weit verzweigte globale Netzwerk der Gruppe, das sowohl Söldneroperationen als auch Geschäfte in Afrika und anderswo umfasst.

Wagner "ist eine kriminelle Organisation, die weit verbreitete Gräueltaten und Menschenrechtsverletzungen begeht", sagte Kirby.

"Wir werden unerbittlich daran arbeiten, diejenigen zu identifizieren, zu stören, zu entlarven und ins Visier zu nehmen, die Wagner unterstützen", sagte er.

Kirby sagte auch, dass die Vereinigten Staaten ihre Erkenntnisse über Wagners nordkoreanische Einkäufe der für Nordkorea-Sanktionen zuständigen Einheit des UN-Sicherheitsrats vorgelegt hätten.

Die Waffentransfers aus Nordkorea stellen einen direkten Verstoß gegen die Resolutionen des UN-Sicherheitsrates dar, so Kirby.

Spannungen in Russland wegen Wagner

Kirby sagte, es gebe Anzeichen dafür, dass Prigoschins Vertrauen in den relativen Erfolg der Wagner-Kämpfer in der Ukraine zu Spannungen im Kreml geführt habe.

"Wagner wird zu einem rivalisierenden Machtzentrum für das russische Militär und andere russische Ministerien", sagte Kirby.

"Prigoschin versucht, seine eigenen Interessen in der Ukraine durchzusetzen, und Wagner trifft militärische Entscheidungen, die weitgehend darauf beruhen, was sie für Prigoschin an positiver Publicity bringen."

Jewgeni Prigoschin hat sich für die russischen Vorstöße in Richtung der ostukrainischen Stadt Bachmut, einschließlich der Einnahme der benachbarten Stadt Soledar in der vergangenen Woche, bedankt. Am Donnerstag erklärte Prigoschin in einer Presseerklärung, Russland könne von der ukrainischen Armee "viel lernen".

Er betonte jedoch, dass "die Siedlung Artemovsk erobert werden wird", wobei er den russischen Namen für Bachmut verwendete.