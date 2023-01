Schwere Schneefälle in Süddeutschland haben Verkehrschaos und Unfälle verursacht. Acht Menschen wurden leicht verletzt. Vor allem das Saarland und die Autobahnen A1 und A8 waren betroffen. Dort prallten Fahrzeuge auf die Leitplanken. LKW blieben stecken, was für Verzögerungen sorgte. Räumungsfahrzeuge waren überlastet. Die Polizei musste Hunderte Male ausrücken.

Auch Kroatien wurden vom Wintereinbruch überrascht. Wegen Schnee und starken Windes mussten Straßen eine Autobahn bei Zagreb geschlossen werden. Fähren stellten ihren Fahrbetrieb ein. Bei Lika und Split lag eine Schneedecke von mindestens 20 Zentimetern. Durch starke Winde entwurzelte Bäume beschädigten Fahrzeuge. Auch der Wasserspiegel in Flüssen stieg an. Winterferien in Kroatien - mal was anderes.