Machu Picchu wegen blutigen Protesten in Peru geschlossen

Die blutigen Proteste in Peru haben schwere Folgen für den Tourismus. Hunderte von Touristen sitzen in dem Andenland fest, nachdem der Flughafen in Cusco wegen der anhaltenden Demonstrationen zweitweise geschlossen wurde.

400 gestrandete Touristen nach Cusco gebracht

"Sie besetzen die Flughäfen. Das schadet uns Touristen, wir können keine Auflüge machen und Cusco genießen. Wir haben aber Verpflichtungen - Arbeit, Studium usw - zu Hause und müssen zurück. Es kostet uns sehr viel Nerven und Geld", sagt eine argentinische Touristin.

Auch der Zugang zur berühmten Inka-Ruinenstadt Machu Picchu wurden vom Kulturministerium auf unbestimmte Zeit geschlossen. Mehr als 400 gestrandete Touristen wurden nach Cusco gebracht.

Die Demonstranten, viele aus dem armen Süden des Landes, fordern den Rücktritt von Übergangspräsidentin Dina Boluarte, die Auflösung des Kongresses und die Freilassung des wegen eines versuchten Staatsstreichs festgenommen Ex-Präsidenten Pedro Castillo.

Der frühere Dorfschullehrer wollte im Dezember einem Misstrauensvotum zuvorkommen und löste den Kongress auf. Das Parlament enthob ihn daraufhin des Amtes. Er wurde wegen des Vorwurfs eines versuchten Staatsstreichs festgenommen und sitzt in U-Haft.

Bei den Proteste sind seit Beginn im Dezember über 50 Menschen ums Leben gekommen.