Seit dem vergangenen Jahr ist Franca Lehfeldt Moderatorin und Chefreporterin bei Welt-TV. Am vergangenen Freitag ist ihr bei der Ankündigung eines Beitrags zum Holocaust-Gedenktag ein peinlicher Versprecher unterlaufen. Sie sagte, statt "Rote Armee" die "Rote Armee Fraktion" habe Auschwitz befreit.

"Menschen machen Fehler"

Im Internet gab es daraufhin einen Shitstorm gegen die Ehefrau des deutschen Finanzministers Christian Lindner. Dazu schreibt Franca Lehfeldt an diesem Sonntag: "Bei einer Moderation habe ich mich versprochen. Das sollte in Live-Situationen nicht passieren, ist es aber leider. Menschen machen Fehler. Es folgte eine unverhältnismäßige Welle von Häme und vor allem Sexismus. Ich frage mich, was in Köpfen vorgeht, die sich daran beteiligen."

Auch die österreichische Journalistin Natascha Strobl hatte den Patzer auf Twitter weitergeleitet - mit dem Kommentar: "Kann man sich mal verholpern, sollte man halt nicht."

Das Video der Anmoderation auf Welt-TV hatte @DennisKBerlin auf Twitter gestellt - seiner Ansicht nach zeigt der Fehler, "warum wir dringen den öffentlich rechtlichen Rundfunk brauchen".

Als die Ehefrau des deutschen Finanzministers Christian Lindner ihren Job bei Welt-TV antrat, sagte die inzwischen 33-Jährige, sie motiviere die Chance, nicht nur als Reporterin zu informieren, sondern auch als Moderatorin durch Sendungen zu führen.