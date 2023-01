Der Serbe Novak Djokovic hat die Australian Open gewonnen. Er setzte sich gegen den Griechen Stefanos Titsipas in drei Sätzen 6:3, 7:6, 7:6 durch und konnte seinen 22. Grand-Slam-Sieg feiern.

Im vergangenen Jahr durfte Djokovic nicht bei den Australian Open antreten, weil er sich nicht gegen Covid-19 impfen lassen wollte.

Überschattet war Djokovics Sieg in Melbourne vom Auftritt seines Vaters, der sich bei einem vorherigen Match im Publikum zu eine Gruppe um eine russische Fahne gesell hatte. Dazu hatte Novak Djokovic gesagt: "Natürlich war ich nicht erfreut, das zu sehen. Mein Vater, meine ganze Familie und ich selbst haben in den 90er Jahren mehrere Kriege miterlebt, und wie mein Vater in seiner Erklärung sagte, sind wir gegen den Krieg. Wir werden niemals irgendeine Gewalt oder einen Krieg unterstützen, denn wir wissen, wie verheerend das für die Familie ist - für die Menschen in jedem Land, das einen Krieg durchmacht."

Fotos und Videos des Auftritts des Vaters machten im Internet die Runde.