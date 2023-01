Krankenschwestern, Pfleger, Sozialarbeiter - Proteste in Belgien

In Belgien sind Angestellte aus dem Sozial- und Pflegesektor in den Streik getreten. Um die 20.000 Menschen gingen in Brüssel auf die Strasse, um Missstände anzuprangern, die den Sektor plagen: niedrige Löhne, schreckliche Arbeitsbedingungen und das Gefühl, im Stich gelassen zu werden.

"Die Botschaft ist, wir brauchen mehr Krankenschwestern und Pfleger und dass Pflegeberufe attraktiver werden müssen, damit sich mehr junge Menschen für diesen Beruf entscheiden. Denn es ist wirklich schwer, ein stabiles Familienleben zu haben und diesen Job zu machen."

Tania Groderes, Krankenschwester in Belgien

Wie überall in Europa hat die Coronavirus-Krise die Arbeitsbedingungen im Gesundheitswesen verschlechtert, viele Beschäftige haben sich andere Jobs gesucht und so den Personalmangel weiter verschärft. In Belgien beklagen die Gewerkschaften, dass keine staatlichen Gelder zur Unterstützung des Sektors vorgesehen wurden.

Letzte Woche hatten bereits Feuerwehrleute und andere Einsatzkräfte bei einer Demonstration in Brüssel für bessere Arbeitsbedingungen protestiert.