Mehr Opfer: Mindestens 89 Tote bei Bombenanschlag in Pakistan

Die Zahl der bei einem Selbstmordattentat in Pakistan getöteten Menschen ist auf mindestens 89 gestiegen, mehr als 220 wurden verletzt. Bei den meisten Opfern handelt es sich um Polizeibeamte, die in einer Moschee in Peshawar beteten. Die Moschee befindet sich in einer Hochsicherheitszone, in der sich auch Polizei, Geheimdienst- und Terrorismusbekämpfungsbehörden befinden.

Ende vergangenen Jahres hatten die pakistanischen Taliban eine Waffenruhe mit der Regierung in Islamabad aufgekündigt und sich seitdem zu mehreren Anschlägen bekannt. Auch die Terrormiliz Islamischer Staat hatte sich in der Vergangenheit zu Anschlägen auf Moscheen bekannt.

Die pakistanischen Taliban - die unabhängig von den benachbarten afghanischen Taliban agieren - hatten zuerst die Verantwortung übernommen, dann aber dementiert und eine Beteiligung bestritten.