Britische Lehrkräfte machen Lärm: Sie wollen mehr Geld

In England und Wales haben sich tausende Lehrkräfte am umfassenden Streik beteiligt. Die Arbeitsniederlegungen wirkten sich laut der britischen Bildungsgewerkschaft auf rund 85 Prozent der Schulen aus. Zu den Hauptforderungen der Streikenden gehört eine Gehaltserhöhung, um der Inflation Rechnung zu tragen.

An staatlichen Schulen in England und Wales erhielten die meisten Lehrkräfte im vergangenen Jahr eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent. Die Gewerkschaften sind der Ansicht, diese komme angesichts einer Inflation von mehr als zehn Prozent einer Kürzung gleich. In Schottland lehnten die Lehrkräfte eine Gehaltserhöhung von fünf Prozent ab.