In Tel Aviv haben erneut Zehntausende gegen eine umstrittene Justizreform protestiert. Es war bereits der fünfte Samstag in Folge, an dem sich die Demonstrant:innen im Stadtzentrum versammelten. Auch in Haifa gab es Proteste. Hintergrund sind die Pläne der rechten Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, das Justizsystem zu schwächen.

Die Pläne sehen vor, dass eine Mehrheit im Parlament Gesetze verabschieden kann, auch wenn diese gegen das Grundgesetzt verstoßen.

Kritiker:innen werfen Netanjahu vor, durch die Änderungen in seinem Korruptionsprozess einer Verurteilung entgegen zu wollen.