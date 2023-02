Erdbeben: Mehrere tausend Tote - Sieben Tage Staatstrauer in der Türkei

Nach den folgenschweren Erdbeben hat der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan eine siebentägige Staatstrauer angeordnet. Die Stöße richteten im Süden des Landes und in Syrien schwere Schäden an. Die Zahl der Todesopfer stieg auf mehrere Tausend. Die Rettungsarbeiten dauern an.

Internationale Hilfsleistungen sind angelaufen. Die Türkei bat unter anderem die Europäische Union um Unterstützung. António Guterres, Generalsekretär der Vereinten Nationen, rief die internationale Gemeinschaft auf, Syrien und der Türkei zu helfen.

„Die Vereinten Nationen setzen sich ein, um die Nothilfe zu unterstützen. Lassen Sie uns solidarisch zusammenarbeiten, um all denjenigen zu helfen, die von dieser Katastrophe betroffen sind, von denen viele bereits dringend auf humanitäre Hilfe angewiesen waren“, so Guterres.

Das erste, am frühen Montagmorgen aufgezeichnete Beben erreichte eine Stärke von 7,8. Nachfolgend wurden 145 Nachbeben erfasst. Das Epizentrum lag in der südtürkischen Provinz Kahramanmaraş. Zahlreiche Gebäude wurden zerstört, in Syrien und in der Türkei müssen Zehntausende zunächst in Notunterkünften einquartiert werden.