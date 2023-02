Boeing: Finanz- und Personalabteilung wird teils nach Indien verlagert

Der US-Flugzeugbauer Boeing hat angekündigt, dieses Jahr rund 2000 Stellen zu streichen. Betroffen sind vor allem die Finanz- sowie die Personalabteilung des Unternehmens. Teilweise sollen die Tätigkeiten künftig von einem Unternehmen in Indien durchgeführt werden.

Gleichzeitig soll die Belegschaft aber vor allem in den Arbeitsbereichen Technik und Fertigung deutlich aufgestockt und 10 000 Personen neu eingestellt werden. Boeing, das kürzlich seinen Hauptsitz von Chicago in die Stadt Arlington und damit in den Bundesstaat Virginia verlegte, hat derzeit insgesamt 156 000 Beschäftigte. Bereits 2022 wurden 15 000 Menschen eingestellt.