Eindrücke aus dem Erdbebengebiet in Syrien und der Türkei

16:42

Ukaine entsendet Hilfe in die Türkei

Trotz des im Land wütenden Kriegs wird die Ukraine ein 87-köpfiges Such- und Rettungsteam in die Türkei entsenden, um bei der "Beseitigung der Folgen" des Erdbebens zu helfen. Das kündigte die Regierung auf ihrer Internetseite an.

Zuvor hatte Präsident Wolodymyr Zelenskyy sein Kabinett in einem separaten Erlass angewiesen, "die Bereitstellung humanitärer Hilfe für die Türkei sicherzustellen".

Jordanien, das an Syrien grenzt, wird nach eigenen Angaben Flugzeuge mit Such- und Rettungsausrüstung, Zelten und medizinischen Hilfsgütern sowie 99 Rettungskräfte und fünf Ärzte entsenden, um die Hilfsmaßnahmen in der Türkei und in Syrien zu unterstützen.

Die königliche Wohltätigkeitsorganisation des Landes erklärte, dass sie mit den syrischen und türkischen Behörden über die Lieferung von Hilfsgütern zur Deckung des dringenden Bedarfs in diesen Ländern verhandelt hat.