Pistorius: Mehr als 100 Leopard-1-Panzer für die Ukraine

Der deutsche Verteidigungsminister Boris Pistorius hat der Ukraine bei einem Besuch in Kiew mehr als 100 Panzer der Bauart Leopard 1A5 zugesagt. Diese sollen schrittweise von mehreren europäischen Ländern geliefert werden. Laut Pistorius werde die Ukraine bis zum Sommer bis zu 25 und bis zum Jahresende bis zu 80 Leopard-1-Panzer erhalten. Die übrigen sollen dann 2024 folgen.

Vergangene Woche erteilte die Bundesregierung die Genehmigung zur Lieferung der Kampfwagen, und zwar für eine Stückzahl von bis zu 178. „Die Finanzierung und Instandsetzung der Panzer sowie die Ausbildung ukrainischer Streitkräfte erfolgt in enger Abstimmung mit europäischen Partnerländern der Bundesrepublik Deutschland“, schrieb das deutsche Verteidigungsministerium.

Das ukrainische Verteidigungsministerium veröffentlichte ein Bild, das Pistorius mit seinem ukrainischen Amtskollegen Oleksii Reznikow sowie einem kleinen Nachbau des Leopard 2 zeigt. Pistorius sagte: „Deutschland ist das einzige Land, was eine Zusage in dieser Größenordnung gemacht hat. 14 Leopard-2-A6: Das modernste Gerät, was wir haben. Die Ausbildung beginnt in Kürze. Ich habe gerade die Soldaten hier verabschiedet, die ukrainischen, die jetzt nach Deutschland kommen, um dort die Ausbildung zu beginnen."

Der russische Präsident Wladimir Putin sagte vergangene Woche im Rahmen einer Gedenkfeier zum 80. Jahrestag des Sieges der Roten Armee über die Wehrmacht in Stalingrad: „Wir haben unsere Panzer nicht an ihre Grenze geschickt, aber wir haben etwas, womit wir antworten können, und der Einsatz von gepanzerten Fahrzeugen wird nicht das Ende davon sein. Das sollte jeder verstehen."