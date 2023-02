"Achteckige Form": US-Luftwaffe schießt 4. unbekanntes Objekt ab

Über der Region der Großen Seen - genauer gesagt über Lake Huron - hat die US-Luftwaffe ein weiteres unbekanntes Objekt abgeschossen. Es flog in einer Höhe von etwa 6.000 Metern (20.000 Fuß) und das Verteidigungsministerium musste sicherstellen, dass die zivile Luftfahrt nicht gefährdet wurde.

Form eines Achtecks

Wie die North American Aerospace Defense Command (NORAD) mitteilte, hatte das Objekt die Form eines Achtecks, an dem Schnüre hingen. Laut Angaben von General Glen VanHerck war das Objekt offenbar so klein, dass in Erwägung gezogen wurde, es mit einer Schusswaffe zu neutralisieren. Doch die Piloten waren der Ansicht, dass es aufgrund der Schwierigkeit, es visuell zu erfassen, weil es so klein war, nicht machbar sei.

Das Objekt schien nichts zu transportieren. Zur Herkunft des Objekts und ob es sich um "Aliens oder Außerirdische handeln könne", wollte der NORAD-Kommandeur laut US-Medienberichten "nichts ausschließen".

Es soll sich bei den letzten beiden abgeschossenen Objekten aber nicht um Ballons handeln.

Am Freitag war über Kanada das dritte unbekannte Objekt abgeschossen. Wie das Pentagon mitteilte, wurden dessen Teile bisher nicht sichergestellt.