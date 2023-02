Schottlands Regierungschefin Nicola Sturgeon will zurücktreten. Das berichten mehrere britische Medien unter Berufung auf Regierungskreise. Um 12 Uhr MEZ wollte Sturgeon eine Pressekonferenz abhalten.

"She had enough" - "Sie hatte genug", schreibt BBC-Korrespondent Nick Eardley auf Twitter.

Berichten aus Glasgow zufolge war Nicola Sturgeon in den vergangenen Wochen weniger engagiert als zuvor.