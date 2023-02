Krieg in der Ukraine: Russland gehen langsam die Reserven aus

Die kostspielige russische Militäraktion in der Ukraine hat wahrscheinlich zu einer erheblichen Erschöpfung der russischen Ausrüstungs- und Personalreserven geführt, die für eine erfolgreiche Großoffensive in der Ostukraine erforderlich wären. Das sagt das "Institute for the Study of War".

Die Tatsache, dass Russland nicht in der Lage ist, verbrauchte mechanisierte Fahrzeuge kurzfristig zu ersetzen, schränkt die russischen Fähigkeiten zur Manöverkriegsführung weiter ein.

Das "International Institute for Strategic Studies" (IISS) berichtet, dass Russland etwa 50% seiner T-72B- und T-72B3M-Panzer verloren hat.

Panzerlieferung an die Ukraine

Die rechtzeitige Lieferung von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen durch den Westen an die Ukraine würde die Fähigkeit Russlands, einen mechanisierten Krieg zu führen, weiter beeinträchtigen, da es Russland schwer fällt, seine Rüstungsproduktion in nächster Zeit wieder aufzunehmen.

Die Ukraine hat wahrscheinlich weiterhin die Möglichkeit, in den nächsten Monaten groß angelegte Gegenoffensiven zu starten, aber ob sie dazu in der Lage ist, hängt wahrscheinlich stark davon ab, wie schnell und in welchem Umfang der Westen das notwendige Material, insbesondere Panzer und gepanzerte Fahrzeuge, zur Verfügung stellt.

Die russische Luftwaffe

Das britische Verteidigungsministerium fügt hinzu, dass die Luftwaffe in ganz Russland wahrscheinlich eine weitgehend intakte Flotte von etwa 1500 Militärflugzeugen mit Besatzung unterhält, obwohl sie seit Beginn des Krieges über 130 verloren hat.

Es ist unwahrscheinlich, dass sich die Luftwaffe derzeit auf eine drastisch erweiterte Kampagne vorbereitet, da sie unter den derzeitigen Umständen auf dem Schlachtfeld wahrscheinlich untragbare Verluste an Kampfjets erleiden würde.

Bescheidene Performance der russischen Luftwaffe

Insgesamt bleibt die russische Luftwaffe in diesem Krieg weiterhin deutlich hinter ihren Möglichkeiten zurück. Grund sind die anhaltend hohe Bedrohung durch die ukrainische Luftabwehr und die verstreuten Stützpunkte aufgrund der Gefahr von Angriffen auf russische Flugplätze.

Russische Kampfjets operieren fast ausschließlich über Gebieten, die von Russland selbst gehalten werden. Das hindert sie daran, ihre Schlüsselrolle effektiv zu auszuführen.