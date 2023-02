Ein Schüler in Südfrankreich hat seine Spanischlehrerin mit einer Stichwaffe angegriffen und tödlich verletzt. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft Bayonne. Der Vorfall ereignete sich an einer katholischen Privatschule in St.-Jean de Luz in Südwestfrankreich.

Der Verdächtige, ein 16-jähriger Schüler, wurde vorläufig festgenommen, schrieb der Sender BFMTV. Die Lehrerin hatte nach dem Angriff in Lebensgefahr geschwebt und war dann gestorben.

Laut France Info bestand in dem Gymnasium Saint-Thomas-d'Aquin in Saint-Jean-de-Luz unweit der spanischen Grenze keine Gefahr mehr. Unmittelbar nach dem Angriff waren Schülerinnen und Schüler gebeten worden, in ihren Klassen zu bleiben.

Laut Justizbehörden hatte der Schüler der 54 Jahre alten Lehrerin mehrere Stiche im Bereich des Brustkorbes zugefügt.

Medienberichten zufolge habe der 16-Jährige erklärt, er sei "besessen". Es heißt auch, er habe psychische Probleme.

Vor der Schule in St Jean de Luz in Frankreich Bob Edme/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Viele französische Politiker und Politikerinnen sprechen der Familie der getöteten Lehrerin ihr Beileid aus.