EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg haben ihre erneute Unterstützung für die Ukraine bekundet.

Auf einer Pressekonferenz anlässlich des Unabhängigkeitstages Estlands in der Hauptstadt Tallinn, zusammen mit Regierungschefin Kaja Kallas, wurde klargstellt, wie wichtig der Zusammenhalt ist.

"Das größte Risiko ist, dass Putin gewinnt"

"Wir müssen der Ukraine so lange die Mittel geben, sich selbst zu verteidigen, bis die Russen diesen Krieg beenden und die Ukraine verlassen", so von der Leyen. Deshalb stehe man fest an der Seite der Ukraine. "So entschlossen wie immer, die Ukraine zu unterstützen, finanziell, wirtschaftlich und militärisch."

Stoltenberg sagte, dass einige befürchteten, dass "unsere Unterstützung für die Ukraine" eine Eskalation auslösen könnte. "Aber es gibt keine risikofreien Optionen. Das größte Risiko von allen ist, dass Präsident Putin gewinnt."

Estlands Unabhängigkeitstag am Jahrestag des russischen Überfalls

Die estnische Ministerpräsidentin Kallas als Gastgeberin betonte: "Als Team Europe und Team Nato haben wir im vergangenen Jahr große Einigkeit und Entschlossenheit gezeigt." Die Schlüsselwörter für die Zukunft seien nun Mut, Glaube und Russlands Rechenschaft. Angst dürfe dabei kein Raum gelassen werden, sagte Kallas.

Estland hatte vor genau 105 Jahren, am 24.02.1918, seine Unabhängigkeit von Russland erklärt. Das baltische Land und seine Nachbarn Litauen und Lettland gehören seit dem Einmarsch Moskaus zu den stärksten Unterstützern der Ukraine.