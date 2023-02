Warum die ukrainische Gegenoffensive vom Westen abhängt

Der Vize-Leiter des ukrainischen Geheimdienstes, Vadim Skibitskyi, erklärte, dass die ukrainischen Streitkräfte im Frühjahr 2023 für eine Gegenoffensive bereit sein werden und dass ein strategisches Ziel der Ukraine darin bestünde, die russische Frontlinie zwischen der Krim und dem russischen Festland zu spalten.

Die früheren Einschätzungen des ISW zu den russischen militärischen Fähigkeiten entlang der Frontlinie in der Region Saporischschja deuten darauf hin, dass es für die Ukraine durchaus Möglichkeiten gibt, in dieser strategisch wichtigen Region eine Gegenoffensive durchzuführen.

Die Rückeroberung von Städten wie Melitopol oder Mariupol und damit die Abtrennung der Krim von den russisch besetzten Gebieten in Donezk würde es Russland erschweren, Nachschub und Verstärkung auf die Halbinsel zu bringen.

Die Stadt Melitopol, die an der Kreuzung zweier wichtiger Autobahnen und einer kritischen Eisenbahnlinie liegt, ist für die russische Versorgung im Süden von entscheidender Bedeutung und könnte daher ein offensichtliches Ziel des ukrainischen Vormarsches werden.

Und was geschieht unterdessen in der Region Donezk und Mariupol, in der Nähe der russischen Grenze? Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums haben prorussische Behörden seit dem 21. Februar mindestens 14 Explosionen in der Umgebung der von Russland besetzten Stadt Mariupol gemeldet.

Zu den Schauplätzen der Vorfälle gehörten ein Munitionslager am Flughafen, zwei Treibstoffdepots und ein Stahlwerk, das Russland als Militärbasis nutzt. Mariupol liegt mindestens 80 km von der Frontlinie entfernt.

Russland wird wahrscheinlich besorgt darüber sein, dass sich ungeklärte Explosionen in einer Zone ereignen, die es zuvor wahrscheinlich als außerhalb der Reichweite der ukrainischen Angriffsmöglichkeiten eingeschätzt hatte.

Der Vize-Leiter des ukrainischen Geheimdienstes, erklärt, dass ein entscheidender Faktor für den Beginn der ukrainischen Gegenoffensive die Lieferung westlicher Militärhilfe ist.