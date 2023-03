Turniere in den USA: Bekommt Novak Djokovic eine Sondergenehmigung?

Darf Tennisspieler Novak Djokovic zu den bald anstehenden Turnieren in die USA einreisen? Darauf hofft jedenfalls nicht nur der Serbe, sondern auch der US-amerikanische Tennis-Verband. Denn der Weltranglisten-Erste ist weiterhin nicht gegen das Coronavirus geimpft. Der Verband und die US Open seien hoffnungsvoll, dass der Antrag des 35-Jährigen auf eine Ausnahmegenehmigung Erfolg haben werde, hieß es in einem Tweet der US Open am Freitagabend (Ortszeit).

Keine Teilnahme an US Open 2022 möglich

Djokovic war am Freitag im Halbfinale des ATP-Turniers in Dubai gegen den Russen Daniil Medwedew ausgeschieden. Als nächstes möchte der 35-Jährige bei den Masters-Turnieren in Indian Wells und Miami starten. Zuletzt durfte der nicht geimpfte Djokovic nicht in die USA kommen und verpasste so unter anderem auch die US Open, die das letzte Grand-Slam-Turnier der Tennis-Saison sind.

Auch bei den Australian Open im Vorjahr durfte er nicht antreten. Die australischen Behörden hatten ihn nach einem Rechtsstreit ausgewiesen. In diesem Jahr holte Djokovic dort seinen 22. Grand-Slam-Titel und stellte damit den Rekord von Rafael Nadal für die meisten Titel bei den vier wichtigsten Turnieren ein.

Die Auslosung für das Turnier im kalifornischen Indian Wells, wo der deutsche Ex-Profi Tommy Haas Turnierdirektor ist, findet an diesem Montag statt. Djokovic hatte in Dubai angekündigt, dafür zurückzuziehen, falls ihm die Einreise erneut verweigert werden sollte.