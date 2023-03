Trump behauptet, er könne den Ukraine-Krieg "in weniger als einem Tag" beenden

Donald Trump hat im Laufe seiner Karriere schon einige haarsträubende Behauptungen aufgestellt, und die jüngste, er könne den Krieg in der Ukraine "in weniger als einem Tag beenden" steht dem in nichts nach.

Bei einem inoffiziellen Wahlkampfauftakt für seine Präsidentschaftskandidatur 2024 liess Donald Trump diese Behauptung vom Stapel:

"Ich werde das Problem lösen, und ich werde es schnell lösen, es würde nicht länger als einen Tag dauern."

Donald Trump

Trump äußerte sich in seiner Rede auf der jährlichen Conservative Political Action Conference, einer inoffiziellen Wahlkampfveranstaltung. Er rühmte sich, dass während seiner vierjährigen Amtszeit keine neuen Kriege begonnen wurden, auch wegen seiner guten Beziehungen zu Wladimir Putin:

"Ich habe mich mit Wladimir Putin sehr gut verstanden. Ich habe ihm gesagt: 'Wladimir, tu es nicht, du weißt, wir beide sind Freunde, übernimm kein anders Land, denn das würde Moskau sehr hart treffen'."

Donald Trump

Vielversprechende Umfragen für Trump

Der ehemalige Präsident liegt in Umfragen unter republikanischen Wählern gleichauf mit oder sogar vor DeSantis, Nikki Haley und Mike Pompeo, seinen möglichen Gegnern.