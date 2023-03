Gleiche Rechte für Männer und Frauen erst in 300 Jahren?

Antonio Guterres hat in einer eindringlichen Rede Gleichberechtigung von Männern und Frauen gefordert und mangelnde Fortschritte angeprangert.

Überall auf der Welt werden "Frauenrechte missbraucht, bedroht und verletzt", sagte der UN-Generalsekretär in New York.

Gleichstellung von Männern und Frauen ist 300 Jahre entfernt

Und weiter: "Die Gleichstellung der Geschlechter rückt in immer weitere Ferne. Laut UN Women ist sie noch 300 Jahre entfernt. Lassen Sie uns gemeinsam gegen die Zurückdrängung von Frauenrechten und gegen Frauenfeindlichkeit vorgehen und uns für Frauen, Mädchen und unsere Welt einsetzen."

Die UNO berät aktuell darüber, wie die Kluft zwischen Frauen und Männern in den männlichen dominierten Bereichen von Technologie und Innovation überbrückt werden kann.

Pauline Tallen, die nigerianische Ministerin für Frauenrechte erklärte: "Digitale Technologien haben das Potenzial, den Fortschritt bei der Verwirklichung der SDGs, die Ziele für nachhaltige Entwicklung, zu beschleunigen, indem sie neue Möglichkeiten unter anderem in den Bereichen Bildung, Gesundheit, Landwirtschaft und Unternehmertum schaffen."

Und Islands Regierungschefin Katrín Jakobsdóttir wies darauf hin, dass die neuen Technologien vor allem Männerdomänen sind. Sie sagte: "Wenn wir keine Daten über Frauen haben und wenn die Algorithmen hauptsächlich von Männern entwickelt werden, besteht die Gefahr, dass die neuen Technologien unsere Welt noch ungleicher machen."

Am 7. März ist Equal Pay Day

Auch in Deutschland verdienen Frauen im Durchschnitt 18 Prozent weniger als Männer. Daran wird an diesem Equal Pay Day erinnert. Allerdings ist der Unterschied in der Bezahlung im Osten Deutschlands deutlich niedriger als in Westdeutschland.

Bei der Rente ist der Unterschied zwischen dem Geld, über das Männer und Frauen verfügen, noch größer- wie das Statistische Bundesamt schreibt, bezogen Frauen ab 65 im Jahr 2021 fast 30 Prozent weniger Geld als die gleichaltrigen Männer.

In den sozialen Netzwerken ist #EqualPayDay an diesem 7. März Trending Topic.