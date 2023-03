Zwei US-Amerikaner tot: Zur Schönheitsoperation nach Mexiko und dann entführt

Zwei US-Amerikaner, die vergangene Woche im Norden Mexikos entführten wurden, sind in Matamoros in einem Holzhaus tot aufgefunden worden. Die Stadt liegt im nordöstlichen Bundesstaat Tamaulipas an der Grenze zum US-Bundesstaat Texas.

Zwei weitere Personen, eine Frau und ein Mann, wurden in ein Krankenhaus eingeliefert. Alle vier waren gemeinsam nach Mexiko gefahren, um sich Schönheitsoperationen zu unterziehen.

US-Medien berichten, Mitglieder eines mexikanischen Drogenkartells hätten das Quartett vermutlich mit haitianischen Rauschgifthändlern verwechselt. Ein 24-jähriger Mann wurde festgenommen.