Die ukrainischen Behörden haben damit begonnen, Bewohnerinnen und Bewohner aus den kürzlich befreiten Teilen der Regionen Cherson und Mykolaiw zu evakuieren. Da die russischen Truppen die Gegenden nach monatelanger Besatzung ohne Strom, ohne Gasversorgung und ohne fließendes Wasser zurückgelassen haben, wird befürchtet, dass der Winter in diesen Gegenden für die Menschen kaum auszuhalten ist.

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat gewarnt, dass die kalte Jahreszeit für Millionen Menschen in der Ukraine "lebensbedrohlich" sein könnte.

Die Regierung in Kiew forderte die Bewohnerinnen und Bewohner der beiden südlichen Regionen, die seit Monaten von russischen Streitkräften beschossen werden, auf, in sicherere Gebiete in der Mitte und im Westen des Landes zu ziehen.

Tetyana Stadnik, eine Anwohnerin, die am Montag in einen Zug stieg, hat sich entschlossen zu gehen, nachdem sie auf die Befreiung von Cherson gewartet hatte.

"Wir gehen jetzt, denn es ist besonders nachts beängstigend. Die Granaten fliegen über unsere Köpfe hinweg und explodieren. Das ist zu viel. Wir werden abwarten, bis sich die Lage bessert. Und dann werden wir nach Hause zurückkehren."

Alexandra Barzenkova, eine weitere Anwohnerin, sagte, man habe ihr geraten, das Haus zu verlassen, "weil sie sich anderswo aufwärmen solle".

Die stellvertretende ukrainische Ministerpräsidentin Iryna Vereshchuk versprach am Montag, die Regierung werde für Transport, Unterkunft und medizinische Versorgung sorgen, wobei Frauen mit Kindern, Kranke und ältere Menschen Vorrang hätten.

Vereschtschuk hatte im Oktober die im Ausland lebenden Bürger aufgefordert, in den Wintermonaten nicht in die Ukraine zurückzukehren, weil das Land Energie sparen müsse.

Andere Verantwortliche haben vorgeschlagen, dass Ukrainerinnen und Ukrainer in Kiew oder anderswo, die das Land für einige Monate verlassen könnten, dies tun sollten, um Strom für Krankenhäuser und andere wichtige Einrichtungen zur Verfügung zu stellen.