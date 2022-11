Es ist einer der trockensten Orte der Erde, eine harte, fremde Landschaft, in der Leben unmöglich scheint. Doch plötzlich Altvertrautes: Müll.

Chiles riesige Atacama-Wüste ist ein einzigartiges und zerbrechliches Ökosystem, von dem Experten sagen, dass es durch Müllberge aus der ganzen Welt bedroht wird.

Berge von weggeworfener Kleidung, ein Friedhof von Schuhen und Reihen über Reihen von verschrotteten Reifen und Autos konzentrieren sich auf drei Regionen der Wüste im Norden Chiles.

"Wir sind nicht mehr nur der örtliche Hinterhof, sondern der Hinterhof der Welt, was schlimmer ist“, sagte Patricio Ferreira, Bürgermeister der Wüstenstadt Alto Hospicio, gegenüber AFP.

Die Atacama mit ihrer beeindruckenden Schönheit und den weitläufigen Salzebenen wurde auch durch den intensiven Abbau von Kupfer und Lithium verändert.

Carmen Serrano, Leiterin der Umwelt-NGO Endemic Roots, sagte, dass die meisten Menschen die Atacama nur als kahle Hügel sehen, wo sie Ressourcen extrahieren oder ihre Taschen füllen können.

Chile ist seit langem ein Umschlagplatz für gebrauchte und unverkaufte Kleidung aus Europa, Asien und den Vereinigten Staaten, die entweder in ganz Lateinamerika weiterverkauft wird oder auf Müllhalden in der Wüste landet. 46 Tonnen Altkleider kamen im vergangenen Jahr in Chile an. Und bei weitem nicht alles wird weiterverkauft.

Voller Chemikalien und bis zu 200 Jahre biologisch abbaubar, sagen Aktivisten, dass die Kleidung den Boden, die Luft und das Grundwasser verschmutzt.

Die Altlastenhaufen werden manchmal sogar angezündet.