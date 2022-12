no comment

Eine akrobatische Tanzgruppe aus Kenia, "The Black Blues Brothers", ist für Papst Franziskus während seiner wöchentlichen Audienz auf dem Petersplatz in der Vatikanstadt aufgetreten.

Hunderte Gläubige auf dem Petersplatz waren bereit für die übliche Katechismusstunde, Gebete und Segnungen des Papstes, doch stattdessen bekamen sie eine Show zu den Klängen von "Soul Man" und "Do the Twist" von den in schwarze Anzüge gekleideten Akrobaten.