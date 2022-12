Etwa fünfzig Spornschildkröten sind auf dem Weg in Richtung Senegal. Sie verließen Monaco am Samstag über Paris als Teil einer Operation, die die lokalen Populationen dieser gefährdeten Art stärken soll.

Diese Reptilien der Art Centrochelys sulcata, der größten kontinentalen Landschildkröte, von denen einige Exemplare bis zu 100 kg wiegen und über hundert Jahre alt werden können, wurden in den letzten Jahren in Monaco in Gefangenschaft geboren.

Diese Operation, die in Partnerschaft mit dem African Chelonian Institute im Senegal durchgeführt wird, wird sich über mehrere Monate erstrecken. Nach ihrem Transport per LKW nach Paris und dann per Flugzeug nach Dakar in sechs speziell ausgestatteten Kisten werden die 46 Jungtiere für sechs Monate in einem Beobachtungsgehege im Schildkrötendorf Noflaye in der Nähe von Dakar unter Quarantäne gestellt. 49 wurden in Monaco in Gefangenschaft geboren, aber zwei bleiben im Fürstentum und einer ist verstorben.

Die Eltern der Jugendlichen, die selbst in Gefangenschaft geboren wurden, wurden Albert II. von Monaco im Jahr 2011 während eines offiziellen Besuchs in Mali von dem Land geschenkt. Die sieben Exemplare wurden seitdem in einem speziell ausgestatteten Raum im Ozeanographischen Museum untergebracht, um sowohl das öffentliche Bewusstsein zu schärfen als auch um die Art zu erhalten.