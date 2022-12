Der Verband "The Times Square Alliance" und die Partnerfirma "Countdown Entertainment" haben am Times Square die "Wishing Wall" installiert. Schon kurz nach der Eröffnung platzierten etliche Menschen ihre Neujahrswünsche.

Das Mitlesen ist ausdrücklich erlaubt. Menschen in Europa sollten sich von diesem speziellen New Yorker Vergnügen nicht ausgeschlossen fühlen, im Gegenteil: Wer bis 29. Dezember online seinen Wunsch preisgibt, wird per Aufdruck ein Teil des gigantischen Konfettiregens, der sich punktlich um Mitternacht über die Umstehenden ergießt.