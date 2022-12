Der chilenische Präsident Gabriel Boric hat am Dienstag eine Anlage in Hauptstadt Santiago besucht, in der Waffen vernichtet werden. Die Waffen wurden zuvor von der Polizei beschlagnahmt oder freiwillig den Behörden übergeben. Darunter waren Pistolen, Revolver und Gewehre und andere Waffenarten.

Zusammen mit der Ministerin für Inneres und Sicherheit, Carolina Tohá, und Verteidigungsministerin Maya Fernández, besichtigte Boric die Anlage, in der 17.590 Waffen vernichtet wurden.

Behördenangaben zufolge ist die Zahl der vernichteten Waffen um 28 % höher als in 2021.

Die Vernichtung der Waffen ist Teil der Regierungspolitik "Weniger Waffen - mehr Sicherheit".

Am Rande des Besuchs sagte Boric: "Stellen Sie sich vor, jede dieser 17.590 Waffen hätte eine Person verletzt. Die Waffen haben die Fähigkeit, noch viel mehr Menschen zu verletzen. Es ist brutal, wenn man sich vorstellt, wie viel Schaden Waffen in den Nachbarschaften anrichten, in den Händen von Kriminellen, dem organisierten Verbrechen oder auch in den Händen derer, die nicht wissen, wie man sie benutzt."