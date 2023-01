Tausende Menschen haben in Pjöngjang an einer Kundgebung der nordkoreanischen Arbeiterpartei teilgenommen. Im Stadion "1. Mai" in auf der Insel Rungna in der nordkkoreanischen Hauptstadt gelobten die Anwesenden, die Beschlüsse der Partei umzusetzen.

Tausende Menschen haben in Pjöngjang an einer Kundgebung der nordkoreanischen Arbeiterpartei teilgenommen. Im Stadion "1. Mai" in auf der Insel Rungna in der nordkkoreanischen Hauptstadt gelobten die Anwesenden, die Beschlüsse der Partei umzusetzen. Der Name des Stadions leitet sich vom 1. Mai, dem Kampftag der Arbeiterbewegung, ab.