In der Frontstadt Kostjantyniwka in der Region Donezk haben am Freitag Dutzende von Gläubigen an einem Gottesdienst anlässlich des orthodoxen Weihnachtsfestes teilgenommen. Der Gottesdienst fand im Untergeschoss einer mit Sandsäcken geschützten Kirche statt. Heilige Messe im Dunkeln: So feiern die Menschen in der Ukraine Weihnachten Andernorts bereiteten sich die Mönche in der Lawra von Swjatohirsk, die zu Beginn des Krieges unter Beschuss geraten und mehr als drei Monate lang von den Russen besetzt war, auf Weihnachten vor. Mittlerweile ist das Kloster zu einem Zufluchtsort geworden, und aktuell leben dort mehr als hundert Menschen, die kein Zuhause haben. Im Haupttempel des Klosters, der dem Moskauer Patriarchat untersteht, wurden für das orthodoxe Weihnachtsfest ein Weihnachtsbaum und eine Krippe aufgestellt.