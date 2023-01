no comment

In Jakutsk, der Regionalhauptstadt der Teilrepublik Sacha im Osten Russlands herrschen aufgrund eiskalter Luft aus der Arktis extrem niedrige Temperaturen. Normalerweise sind winterliche Temperaturen unter minus 40°C in Jakutien keine Seltenheit. Doch der örtliche Wetterdienst hat vor einem ungewöhnlichen Kälteeinbruch gewarnt, der in einigen abgelegenen Gebieten Temperaturen von bis zu minus 62°C mit sich bringt.