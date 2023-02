Mystisch verspielt, so zeigt sich der Karneval von Venedig auch in diesem Jahr den Schaulustigen. Das Motto ist diesmal "Nimm dir Zeit für die ursprünglichen Symbole". Inspiration lieferten die vier Elemente Erde, Wasser, Feuer und Luft sowie die zwölf Sternzeichen.

Bei der Eröffnungsfeier am Samstagabend trieb ein Boot mit Tänzer:innen durch den Canal Grande.

Auch in der toskanischen Küstenstadt Viareggio startete der Karneval mit fantasievollen Masken. Bekannt ist er für seine Umzüge mit satirischen, meterhohen Pappmaché-Figuren, an denen das ganze Jahr über in der Cittadella del Carnevale gewerkelt wird. Der Karneval von Viareggio nahm 1873 seinen Anfang und zählt heutzutage noch zu den größten italienischen Volksfesten.

Eine als "Ondina" verkleidete Karnevalistin sagt, "wir sind sehr aufgeregt, weil wir in diesem Jahr den 150. Geburtstag feiern - das ist eine große Verantwortung. Umso mehr möchten wir alle anderen mit unserer Freude und unserem Spaß anstecken."

Maria Lina Marcucci, Präsidentin der Stiftung "Karneval von Viareggio", erklärt: "Wir feiern einen wichtiges Jubliäum, 150 Jahre sind eine große Leistung. Die Stadt Viareggio hat es geschafft, eine reiche, lebensfrohe, zeitgenössische Tradition 150 Jahre lang aufrecht zu erhalten."

Während der weniger bekannte Karneval von Viareggio bei Tourist:innen ein Geheimtipp ist, zieht das Großereignis in Venedig jedes Jahr Hunderttausende Besucher:innen in seinen Bann. Der Karneval endet am 21. Februar.