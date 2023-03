Am 70. Todestag von Josef Stalin hat in Moskau ein Gedenkmarsch stattgefunden. Rote Fahnen wehten, als die Menschen zur Stalin-Büste am Roten Platz schritten. Auch einige Stalin-Doppelgänger waren zu sehen. Der Sowjetdiktator starb am 5. März 1953. Nach seinem Tod fand er zunächst neben Lenin im Moskauser Mausoleum seine letzte Ruhestätte, 1961 wurden seine sterblichen Überreste an der Kremlmauer bestattet.

