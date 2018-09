Nicht nur hübsch: die neue Miss America kann auch singen

Die Kunststudentin Nia Imani Franklin ist zur Miss America 2019 gekürt worden. Bei der Preisverleihung am Sonntag in Atlantic City im US-Bundesstaat New Jersey trällerte die 25-Jährige ein Ständchen und beweist damit: sie ist nicht nur hübsch, sondern kann auch richtig gut singen.

Vor der Hintergrund der MeToo Debatte, in der viele Frauen ihre Erfahrungen mit sexueller Belästigung geschildert haben, hatten die Veranstalter das Format überarbeitet. Miss America soll nicht länger ein Schönheitswettbewerb sein, und die Kandidatinnen nicht mehr nach ihrem Aussehen bewertet werden. Außerdem gab es erstmals in der Geschichte des Wettbewerbs keinen Auftritt im Badeanzug. Stattdessen beantworteten die Kandidatinnen Fragen ihrer Konkurrentinnen.