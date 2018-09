Peru: Schlägerei zwischen Evangelikalen und Fußballfans

Ungewöhnliche Szenen in einem Fußballstadion in Peru: In Lima lieferten sich die Mitglieder einer evangelikalen Gruppe Auseinandersetzungen mit Fußballfans. Sowohl die Gläubigen als auch der Fußballklub erheben Anspruch auf ein Stück Land. Der Streit brach aus, als die Evangelikalen Zeichen des Vereins überpinselten, um eine Kirche auf dem Gelände zu errichten. Der Polizei zufolge wurde mindestens ein Mensch verletzt. Es gab mehrere Verhaftungen.