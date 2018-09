"Hetzjagden" - oder nicht? Verfassungsschutz-Chef Maaßen informiert Bundestag

Wegen umstrittener Äußerungen zu den Ausschreitungen in Chemnitz im deutschen Bundesland Sachsen muss sich Verfassungsschutz-Chef Hans-Georg Maaßen an diesem Mittwoch zwei Ausschüssen des deutschen Bundestags stellen. Maaßen hatte („BILD Zeitung“) die Echtheit von Video-Aufnahmen aus Chemnitz angezweifelt. Dem Verfassungsschutz lägen keine belastbaren Informationen darüber vor, dass bei den Demonstrationen in Chemnitz " Hetzjagden " stattgefunden hätten. «Es liegen keine Belege dafür vor, dass das im Internet kursierende Video zu diesem angeblichen Vorfall authentisch ist.»

In einem der Deutschen Presse-Agentur vorliegenden vierseitigen

Bericht an Innenminister Horst Seehofer (CSU) nimmt Maaßen zu sechs Fragen des Innenministeriums Stellung - es geht um ihm vorliegende Belege oder Indizien, die aus seiner Sicht für eine «Nichtauthentizität» des

19-sekündigen Bildmaterials sprechen.

Maaßen erhebt dabei schwere Vorwürfe gegen den Twitter-Nutzer «Antifa Zeckenbiss». Es sei davon auszugehen, dass dieser das Video, das eine «Hetzjagd» belegen sollte, vorsätzlich mit der falschen Überschrift «Menschenjagd in Chemnitz» versehen habe, «um eine bestimmte Wirkung zu erzielen». Vertreter der Bundesregierung hatten die Äußerungen Maaßens kritisiert.

In Chemnitz war am 26. August ein 35 Jahre alter Mann erstochen worden. Tatverdächtig sind drei Asylbewerber, zwei sitzen in Untersuchungshaft. Nach dem dritten wird gefahndet. Im Anschluss an die Tat gab es fremdenfeindliche Ausschreitungen, bei denen es auch zu Gewalt von Rechtsextremisten kam. Maaßen betonte, er habe "in keiner Weise in Zweifel gezogen, dass es von Rechtsextremisten organisierte und durchgeführte Demonstrationen und Straftaten in Chemnitz gab".

Er habe Sachsens Ministerpräsidenten Michael Kretschmer (CDU) unterstützen wollen. Anlass sei die Regierungserklärung Kretschmers gewesen, «in der er feststellte, dass es keine Hetzjagd in Chemnitz gab». Diese Feststellung entspreche auch den Erkenntnissen aller zuständigen

Sicherheitsbehörden, nämlich der sächsischen Polizei, der

Staatsanwaltschaft, des Landesamtes für Verfassungsschutz und der

Bundespolizei sowie des Bundesamts für Verfassungsschutz (BfV)

selbst.

su mit dpa