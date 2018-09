Ryanair-Streik: Harte Bandagen

Tauziehen zwischen der Fluggesellschaft Ryanair und den deutschen Gewerkschaften – zum Leidwesen der Reisenden: Die Vereinigung Cockpit hatte alle in Deutschland festangestellten Ryanair-Piloten aufgerufen, an diesem Mittwoch in einen 24-stündigen Streik zu treten. Die Gewerkschaft Ver.di legte den bei ihr organisierten Flugbegleitern ebenfalls eine Arbeitsniederlegung ans Herz.