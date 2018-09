WHO: 18 Millionen neue Krebsfälle

Die Weltgesundheitsorganisation WHO hat vor einem Anstieg von Krebserkrankungen gewarnt. In diesem Jahr wird die Krankheit 9,6 Millionen Menschen das Leben kosten, wie die Internationale Agentur für Krebsforschung mitteilte - 1,4 Millionen mehr als noch vor sechs Jahren. Jeder achte Mann und jede elfte Frau sterben an Krebs.

Schlechte Ernährung und zu wenig Bewegung

Der Anstieg sei unter anderem auf veränderte Lebensweisen und Ernährung zurückzuführen. Zu den drei häufigsten tödlichen Krebsarten zählen Lungen-, Brust- und Darmkrebs.

IARC-Direktor Dr. Christopher P. Wild erklärte:

"Eine der dramatischsten Veränderungen, wenn man über das Auftauchen neuer Risikofaktoren nachdenkt, betrifft den Body-Mass-Index, Fettleibigkeit und zu wenig körperliche Aktivität."

In vielen wohlhabenden Ländern könnten neue Krebsfälle um 30 bis 40 Prozent reduziert werden, wenn bekannte Risiken von Lebensgewohnheiten und Umwelt reduziert würden, so der Bericht.

Europa überdurchschnittlich betroffen

Die WHO schätzt, dass die Hälfte der 18 Millionen neuen Krebsfälle in diesem Jahr in Asien auftreten. Überdurchschnittlich stark ist Europa betroffen. 23 Prozent der neuen Krebsfälle in diesem Jahr treten hier auf, obwohl der Kontinent nur 9 Prozent der Weltbevölkerung stellt.

Die Weltgesundheitsorganisation fordert von der Politik Maßnahmen für effektive Prävention und Früherkennung der Krankheit.