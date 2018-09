Fast 70.000 Hundertjährige in Japan - Neuer Rekord

Japans "Club der Hundertjährigen" wächst und wächst: Insgesamt 69.785 Menschen im Alter von 100 oder mehr Jahren zählt die drittgrößte Wirtschaftsnation der Welt inzwischen - ein neuer Rekord. Das sind 2014 mehr als im Vorjahr, wie das Gesundheitsministerium in Tokio am Freitag bekanntgab. Frauen stellten mit 88,1 Prozent die Mehrheit der Super-Senioren. Am Montag begeht Japan den Feiertag "Tag der Ehrung der Alten".