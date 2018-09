Migrationskonferenz: Österreich für Sammellager in Afrika

Österreichs Innenminister Herbert Kickl ist optimistisch, dass mit den Staaten in Nordafrika eine Einigung über mögliche Sammellager für Migranten auf afrikanischem Boden erzielt werden kann. "Wir versuchen, diese harten Bretter zu bohren, schlicht und ergreifend, weil wir es den Menschen schuldig sind", sagte Kickl am Freitag vor einer Migrationskonferenz mit wichtigen Vertretern aus Nordafrika und mehreren EU-Staaten in Wien.

Kickl: "Win-Win-Situation" mit Nordafrika

Kickl erklärte, dass sowohl die afrikanischen als auch die EU-Staaten großes Interesse daran haben müssten, dass die EU einen effektiven Außengrenzschutz betreibt. "Wir wollen ein Gespräch auf Augenhöhe, eine Win-Win-Situation aller Beteiligten im Interesse aller Beteiligten." An der Konferenz in Wien nahmen Vertreter aus Ägypten, Algerien, Marokko, Tunesien, Niger, Tschad und Mali teil.

„Anlandeplattformen“ in Afrika: Kickl-Kritik an Avramopoulos

Am zweiten und letzten Tag der Innenministerkonferenz in Wien wollte man Vertreter von afrikanischen Staaten in den Mittelpunkt stellen. Ziel der EU: bessere Kooperation im Bereich Grenzschutz, Rückführung und Fluchtvermeidung.