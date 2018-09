Taifun "Mangkhut" nähert sich den Philippinen

Der Taifun Mangkhut nimmt Kurs auf die Philippinen. Behörden haben 800 000 Menschen aufgefordert, sich vor dem nahenden Sturm in Sicherheit zu bringen. Mangkhut soll am Samstag mit Winden von über 200 Stundenkilometern auf den Norden der Insel treffen. Etwa 4,3 Millionen Menschen leben direkt in der Schneise, in der der Sturm wirbeln wird.