Papst fordert zu offener Kritik an Missständen in der Kirche auf

Papst Franziskus hat in Palermo zu offener Kritik an Missständen in der Kirche ermuntert und vor 80.000 Gläubigen für alle Opfer der Mafia gebetet. Er gedachte damit des 25. Todestags des seligen Giuseppe "Pino" Puglisi.

Der Anti-Mafia-Priester, der sich vor allem um Jugendliche kümmerte, um sie von Drogen und dem organisierten Verbrechen fernzuhalten, war am 15. September 1993 von zwei Mafia-Killern erschossen worden.