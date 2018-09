US-Sturm «Florence» schädigt fünf Millionen Menschen

Seit Freitag wütet der Wirbelsturm «Florence» an der Südostküste der USA. Er brachte Sturmfluten, heftige Böen, extremen Regen, er überschwemmte Häuser und Straßen, zerstörte Stromleitungen.

Mindestens, fünf, nach manchen Quellen sieben Menschen kamen ums Leben. Am Samstag war «Florence» zwar kein Hurrikan mehr, sondern ein Tropensturm, hat aber enorme Wassermassen an die Südostküste der USA gebracht und weite Landstriche der Bundesstaaten North und South Carolina überschwemmt. Nach Angaben von US-Medien waren fast eineMillion Menschen in den beiden Staaten ohne Strom.

Roy Cooper, Gouverneur von North Carolina:

"Die Flutgefahr durch diesen Sturm macht heute mehr Angst als bei seinem Auftreffen auf die Küste vor gerade mal 24 Stunden. Wir stehen vor Wänden aus Wasser an unserer Küste, entlang unserer Flüsse, auf Ackerland, in unseren großen und kleinen Städten. Das bedroht mehr Menschen als der Sturm vor der Küste. Ich kann es gar nicht übertreiben. Die Fluten steigen und wer nicht auf sie aufpasst, riskiert sein Leben."